Haberler

Halep'in Son Dokuma Ustası: 'Tezgahta Dokunan Kumaşta Ruh Var'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

80 yaşındaki Muhammed Ezrak, Suriye'nin Halep kentinde geleneksel el dokumacılığını yaşatmaya çalışıyor. Savaşın etkileri nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan zanaatın, yanında birçok meslek kolunu barındırdığına ve ruh taşıdığına dikkat çekiyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep'te yaşayan ve kentin son dokuma ustalarından biri olan 80 yaşındaki Muhammed Ezrak, tezgahta dokunan kumaşta ruh olduğunu söylüyor.

Halep'te bir zamanlar binlerce tezgahla icra edilen geleneksel el dokumacılığı, savaşın yıkıcı etkileri nedeniyle bugün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Genelde babadan oğula geçen bir meslek olan dokumacılığı henüz çocuk yaşta öğrenen Halepli Muhammed Ezrak, unutulmaya yüz tutan bu zanaatı tüm zorluklara rağmen yaşatmaya çalışıyor.

-"Bu meslek benim için hayat demektir"

AA muhabirine konuşan 7 çocuk babası, 80 yaşındaki Ezrak, bu zanaatı henüz 10 yaşındayken babasından öğrendiğini, işini çok sevdiğini ve gönülden bağlı olduğunu dile getirdi.

Dokumacılığın kendisi için meslekten öte bir anlam taşıdığını vurgulayan Ezrak, "Tezgahta çalışmak zor çünkü kulak, göz, ayak ve el hepsi birlikte çalışıyor. Bu meslek benim için hayat demektir. Bana çocukluğumdan bu yana tüm ömrümü hatırlatıyor. Ürettiğim ürünleri kullanan insanları gördükçe mutlu oluyorum." dedi.

Baba mesleğini asırlık bir emanet olarak sürdürdüğünü söyleyen Ezrak, "Yıllardır bu işi biliyorum. El yapımı kumaş daha düzenlidir çünkü ona ruh karışmıştır. Bu sadece bir miras değil, içinde ruh saklıdır." diye konuştu.

Geleneksel el dokumacılığının çok sayıda iş kolunu bir araya getirdiğine işaret eden Ezrak, şunları söyledi:

"Yöresel ipek, yün, şap, saten şal ve yün kuşak dokuyorum. Bu zanaat; demircilik, marangozluk, boyacılık ve fitilcilik gibi birçok alt alanı bir araya getiriyor."

-? ?Ürünleri dünyanın birçok ülkesine ulaşıyor

Bu mesleği ailesinden devraldığını söyleyen Ezrak, "O dönemden beri çalışıyoruz. Dokuduğumuz ürünleri Filistin, Ürdün, Hindistan, Pakistan ve Mısır'a gönderiyoruz. Şal, kravatlık ve havlu metre kumaş dokuyoruz." dedi.

"Bu meslek de yok olmak üzere"

Mesleğin zor ve zahmetli olduğunu, bu nedenle çocuklarına öğretmediğini söyleyen Ezrak, "Meslek güzel ancak oldukça ağır ve zahmetli. Çocuklarıma öğretmedim çünkü zaman değişti, bu nesil artık bu iş için uygun değil. Fes ustalarının mesleği nasıl öldüyse, bu meslek de yok olmak üzere." şeklinde konuştu.

Halep'te bir zamanlar 150 bini aşkın tezgah olduğuna işaret eden Ezrak, şunları söyledi:

"İkinci bir usta kaldığını sanmıyorum. Eskiden evler, dükkanlar her yerde tezgah vardı. Bugün birine tezgah kurmasını söyleseniz, 'Bu meslek artık bitti' diye yanıt verir. 'Bu meslek artık öldü' der."

"Tezgahta dokunan kumaşta ruh vardır, elektrikli makinelerde ise yoktur"

Makineleşmenin geleneksel dokumacılığa etkilerine dikkati çeken Ezrak, "Eskiden iki, dört, altı, sekiz pedallı tezgahlar vardı. Fabrikalarda şimdi jakar sistemi var. Tezgahta dokunan kumaşta ruh vardır, elektrikli makinelerde ise yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Motorine 2 lira 44 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Dev indirim geliyor
Koç Holding, Tayland'daki fabrikasını 1 Aralık itibarıyla kapatıyor

Koç Holding büyük umutlarla açtığı fabrikayı kapatıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
TikTok'ta büyük kepazelik: Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı

Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı
Apartmanda doğal gaz patlaması! Ev kısa sürede küle döndü

Gece yarısı korkutan patlama! Daire kısa sürede küle döndü
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i adeta gol oldu yağdı

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i gol oldu yağdı
Balıkesir yine sallandı! Gece yarısı korkutan deprem

Gece yarısı korkutan deprem
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
196 ülke lideri iklim zirvesi için Türkiye'ye gelecek

196 ülke lideri Türkiye'ye geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.