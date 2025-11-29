Halep'in Özgürlüğü Suriye için Yeni Bir Tarih Başlatıyor

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Halep'in devrik rejimden arındırılmasının yıl dönümüyle ilgili olarak, "Halep'le birlikte tüm Suriye yeniden doğdu. Halep, tüm Suriye'ye açılan kapımızdı." dedi.

Cumhurbaşkanı Şara, Halep'in Esed rejimi güçlerinden kurtarılmasının yıl dönümü vesilesiyle Halep Kalesi'nde düzenlenen törene katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Halep'in özgürleşmesini Suriye tarihinde "kritik bir dönüm noktası" olarak nitelendiren Şara, "Halep'in kurtuluşunun ilk saatlerini hatırlıyorum. O anlarda çok şey kaybettik; halkımız büyük fedakarlıklar yaptı. Bugünlere gelene kadar kan sel gibi aktı." ifadelerini kullandı.

Halep'in yeniden özgürlüğüne kavuşmasının ülkede büyük bir umut oluşturduğunu belirten Şara, "Kahramanlarımızın Halep'e girip halkını eski rejimin zulmünden kurtarmasını anbean izlediğimiz o dakikalar, bugün hala yüreğimizde taze." diye konuştu.

-"Halep, tüm Suriye'ye açılan kapımızdı"

Kentin stratejik önemine vurgu yapan Şara, "Bu anlarda Suriye'nin tamamı için yeni bir tarih yazılıyordu. Halep Kalesi bunun en güçlü sembolüdür." dedi.

Halep surlarından Şam'ın özgürleştiğini gördüklerini söyleyen Şara, "Bu kaleden mücahitlerimizin Şam'ın kalbine ilerleyişine tanıklık ettik. Halep'le birlikte tüm Suriye yeniden doğdu. Halep, tüm Suriye'ye açılan kapımızdı. Halep'in zinciri kırılınca hapishaneler özgürleşti, Suriye'nin çocuklarının yüzü yeniden güldü." değerlendirmesinde bulundu.

-"Halep'in imarı, ülkenin yeniden inşasında vazgeçilmez ve temel bir adımdır"

Halep'in kurtuluşunun Suriye ve bölge için yeni bir umut doğurduğunu belirten Cumhurbaşkanı Şara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün yalnızca Halep'in kurtuluşunu kutlamıyoruz, aynı zamanda Suriye için yeni bir tarihin başlangıcını ilan ediyoruz. Halep'in imarı, ülkenin yeniden inşasında vazgeçilmez ve temel bir adımdır. Kent, ekonomi, imar ve kalkınma açısından ışık saçan bir merkezdir."

Yeniden inşa sürecinin birlik ve dayanışma içinde başarıya ulaşacağını ifade eden Şara, "Biz sadece Halep'in özgürleşmesiyle yetinmeyeceğiz. Yol, o ilk andan itibaren başladı. Hep birlikte Suriye'yi yeniden inşa etmek için tüm gücümüzle çalışacağız." dedi.

Rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir eş-Şam ile Suriye Milli Ordusu, 27 Kasım 2024'te başlattıkları "Düşmanı Caydırma Operasyonu" kapsamında 29 kasım 2024'te Halep'i Esed rejimi güçlerinden kurtarmıştı.