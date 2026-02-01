Halep Emniyet Müdürü: "Anlaşma doğrultusunda Aynularab'a geldik, düzeni sağlamak için çalışıyoruz"

Halep Emniyet Müdürü Muhammed Abdulgani, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasındaki ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören mutabakat kapsamında Aynularab'ı (Kobani) ziyaret ettiklerini belirterek, bölgede kamu düzeninin sağlanması ve güvenlik birimlerinin yeniden yapılandırılması için çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'de yer alan habere göre, Abdulgani, Aynularab ilçe merkezinin farklı bölgelerinde incelemelerde bulundu.

El-İhbariye televizyonu, Abdulgani'nin bölgeye yaptığı ziyaret ve incelemelere ilişkin görüntüleri yayımladı.

Abdulgani, Aynularab'da düzenlediği basın toplantısında, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güçlerin Aynularab'a geldiği sürece dair bilgi verdi.

Anlaşma doğrultusunda bölgeye geldiklerini ifade eden Abdulgani, terör örgütü YPG'ye bağlı sözde güvenlik gücü "Asayiş" birimleriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin Aynularab'i ziyaret ederek bölgede kamu düzeninin sağlanmasının planlandığını ifade eden Abdulgani, mevcut güvenlik güçlerinin organizasyonunun da bu çerçevede ele alındığını belirtti.

"Ziyaretlerimiz ve çalışmalarımız, yapılan anlaşmayı eksiksiz uygulama konusundaki ciddiyetimize dayanmaktadır." diyen Abdulgani, sahadaki gözlemlerine göre çatışmaların sona ermesine yönelik beklentinin ve devletteki istikrarın toplumda memnuniyet oluşturduğunu dile getirdi.

"Hep birlikte Suriye'nin çok yakında istikrar ve kalkınmaya ulaşacağına inanıyoruz"

Bir Suriyeli olarak halkın sevincini paylaştıklarını vurgulayan Abdulgani, "Hep birlikte Suriye'nin çok yakında istikrar ve kalkınmaya ulaşacağına inanıyoruz." dedi.

Abdulgani, Aynularab çevresinde incelemelerde bulunduklarını ve İç Güvenlik Güçleri'nin merkez binasında görüşmeler gerçekleştirdiklerini de aktardı.

"Bu dakikadan itibaren sahaya gelip ciddi şekilde çalışmayı arzu ediyoruz"

Suriye İçişleri Bakanlığı güçlerinin Cezire, Haseke ve Kamışlı bölgelerine geldikleri takvimine ilişkin bir soruya yanıt veren Abdulgani, "bu bölgelerle ilgili çeşitli anlaşmalar yapıldığını ancak uygulamada yaşanan gecikmelerin genel tabloyu olumsuz etkilediğini" söyledi.

"Bu dakikadan itibaren sahaya gelerek ciddi şekilde çalışmayı arzu ediyoruz." diyen Abdulgani, yetkili mercilerden bu yönde olumlu yanıt aldıklarını, planlama ve hazırlık sürecinin sürdüğünü kaydetti.

"Herkesin Suriye devletinin çatısı altında birleşmesi gerektiği açıktır"

Sürecin bazı teknik ayrıntılar içerdiğine dikkati çeken Abdulgani, taraflar arasında gerekli düzenlemelerin tamamlanmasının ardından kent merkezlerine doğru ilerlemenin hedeflendiğini kaydetti.

Abdulgani, "Herkesin Suriye devletinin çatısı altında birleşmesi gerektiği açıktır. Anlaşmanın maddeleri de bu doğrultuda belirlenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.