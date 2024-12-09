Halep'e Dönüş: 13 Yıl Sonra Yeniden Kente Kavuşmanın Mutluluğu

Suriye'de Baas rejimini deviren silahlı grupların kuzeydeki Halep ilini ele geçirmesinin ardından topraklarına dönen Halepliler, "mutluluklarını" dile getirdi.

Uzun yıllardır evlerinden uzakta kalan Halep'in sakinleri Anadolu Ajansı (AA) muhabirine konuştu.

Halep'ten 2012'de ayrıldığını söyleyen Yaser Şehade, karmaşık duygular içinde olduğunu vurgulayarak, "O zamandan bu yana ilk kez buradayım. Hislerim karışık. Sevinç, hüzün ve korku bir arada. Tabii ki mutluluk büyük ve umuyorum ki sevincimiz Suriye'nin tamamının özgürleşmesiyle tamamlanır, inşallah." dedi.

Şehade, küçük çocuğunun Halep'ten ayrıldıklarında 4 aylık olduğunu, Halep ve buradaki evlerine dair yalnızca birkaç basit anıyı hatırladıklarını dile getirdi.

Yaklaşık 13 yıl önce terk etmek zorunda kaldıkları topraklara dönenlerden Nacah Ferhat da "Evim Selahaddin Mahallesi'ndeydi. 10 gün boyunca tutuklu kaldım ve ardından Selahaddin'e yönelik bombardımandan sonra Halep'ten göç etmek zorunda kaldık." diye konuştu.

Ferhat, tarifsiz duygular içinde olduğunu dile getirerek, "Evimizi 13 yıl önce terk ettik ve şimdi Halep özgürleştikten sonra Allah'ın izniyle işlerimiz yoluna girdi ve geri döndük. Duygularımız tarif edilemez, Allah'a şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

Halep'teki evlerinde arkadaşlarına kahve sözü verdiğini söyleyen Ferhat, şöyle konuştu:

"Suriye'nin tamamen özgürleşmesini ve Esed ailesinden kurtulmayı temenni ediyoruz. Salkin bölgesindeyken arkadaşlarıma evimde kahve içeceğime söz vermiştim. Yıkılmış olsa bile yeniden inşa edeceğiz. Halep'ten ayrıldığımda kızım bir yaşındaydı. Bu yıl ortaokul sınavlarına girecek. Küçük oğlum ise Salkin'de doğdu ve Halep'i hiç görmedi."

"Çocukken ayrıldık, genç olarak geri döndük"

Halep'e 10 yıldan fazla süren ayrılığın ardından kavuşanlardan Tesnim Şehade, çocukluğunun bir kısmının geçtiği kentte çok fazla anıları olduğunu söyledi.

Şehade, ayrılığın ardından yeniden memleketine dönebilmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Tarifsiz bir duygu. O zamanlar çok küçüktük, 10 yaşındaydık. Burada çok anımız var, burada okuduk, çocukluğumuz burada geçti. Çocukken ayrıldık ve genç olarak geri döndük." diye konuştu.

Evlerini yeniden inşa etmek ve ailesinin eskiden olduğu gibi bir evde yaşamasını istediğini kaydeden Şehade, "Ev, sahibinin bir parçasıdır, ailenin sembolüdür. Topraklarımıza geri döndük. Göç ettiğimizde İdlib bölgelerine, Salkin'e gittik ve yaklaşık 10 yıl, hatta 13 yıl boyunca buradan uzaktaydık. Şimdi ise topraklarımıza döndük." ifadelerini kullandı.

Halep Türkmenlerinden Ebu Mutaz, rejimin kent merkezinden çıkmasından mutlu olduğunu dile getirdi.

Ebu Mutaz, "Sıkıntılar kalktı, insanların yüzünde mutluluğu görüyorsunuz." dedi.

Türkiye'deki akrabalarıyla konuştuğunu ve bir kısmının Halep'e gelemeye başladığını belirten Ebu Mutaz, "Bir insan ölümden nasıl dönerse biz de öyleyiz. Bu hissi anlatamam." sözleriyle duygularını paylaştı.

Yıllar sonra Halep'e dönen Emced Mutib de uzun yıllar İdlib'de yaşadığını söyledi.

Mutib, "Halep kent olarak aynı ancak halk zulme uğramış ve korku içinde yaşamış. İnsanlar artık nefes almaya başladı. İnsanlarla görüştük onlardan korkmamalarını istedik, biz aileyiz. Çok mutluyum." değerlendirmelerinde bulundu.