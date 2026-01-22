Haberler

Efkan Ala'dan diplomatik faaliyetlerine yeniden başlayan Halep Başkonsolosluğuna ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, diplomatik faaliyetlerine yeniden başlayan Halep Başkonsolosluğunun, Türkiye'nin bölgesel kalkınma ve istikrara yönelik katkısını pekiştireceğini belirtti.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Diplomatik faaliyetlerine yeniden başlayan Halep Başkonsolosluğumuz, ülkemizin bölgesel kalkınma ve istikrara yönelik katkısını pekiştirecek; bu vesileyle iki komşu halk arasındaki tarihi, kültürel ve ekonomik bağları derinleştirecek, ticaret, eğitim, sağlık ve altyapı gibi alanlarda somut işbirliği projelerine öncülük ederek ortak geleceğin inşasında etkin bir rol üstlenecektir. Hayırlı olsun."

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Güncel
