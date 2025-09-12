Haberler

Haldun Dormen'in 'Olmak ya da Olmak' Eseri Yeniden Okurlarla Buluşuyor

97 yaşındaki tiyatrocu Haldun Dormen'in uzun bir aradan sonra yeniden yayımlanan eseri 'Olmak ya da Olmak', genç sanatçılara yönelik tecrübelerini paylaşmakta. Dormen, kitabın yeniden yayımlanmasından dolayı mutluluğunu ifade etti.

Türk tiyatrosunun usta ismi 97 yaşındaki Haldun Dormen'in kaleme aldığı "Olmak ya da Olmak" adlı eseri, Anya Yayın etiketiyle uzun yıllar aradan sonra yeniden okurla buluşuyor.

Yayınevinden yapılan açıklamaya göre, eserde Dormen, tiyatro alanındaki tecrübelerini genç sanatçılara yol gösteren bir şekilde sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dormen, kitaba dair "Yazdıklarımın genç sanatçılara yol göstermesini umarak başladım bu işe. Kitabın uzun süre bulunamaması beni hep üzmüştü. Bu yüzden yeniden yayımlanması beni gerçekten çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
