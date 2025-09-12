Haldun Dormen'in 'Olmak ya da Olmak' Eseri Yeniden Okurlarla Buluşuyor

Türk tiyatrosunun usta ismi 97 yaşındaki Haldun Dormen'in kaleme aldığı "Olmak ya da Olmak" adlı eseri, Anya Yayın etiketiyle uzun yıllar aradan sonra yeniden okurla buluşuyor.

Yayınevinden yapılan açıklamaya göre, eserde Dormen, tiyatro alanındaki tecrübelerini genç sanatçılara yol gösteren bir şekilde sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dormen, kitaba dair "Yazdıklarımın genç sanatçılara yol göstermesini umarak başladım bu işe. Kitabın uzun süre bulunamaması beni hep üzmüştü. Bu yüzden yeniden yayımlanması beni gerçekten çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

