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Halay çekenlerin üzerine düşeceğini fark ettiği tenteyi tutmaya çalışırken yaralandı

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Halay çekenlerin üzerine düşeceğini fark ettiği tenteyi tutmaya çalışırken yaralandı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir düğünde halay çekenlerin üzerine doğru düşeceğini fark ettiği demir tenteyi tutmaya çalışan İsmail Dikmen kolundan yaralandı. Olay anı saniye saniye kameraya yansırken, Dikmen hastaneye kaldırıldı.

Tunceli'de davetliler düğünde halay çekerken, rüzgarın etkisiyle demir tente sallanmaya başladı. Kameraya yansıyan görüntülerde davetlilerden İsmail Dikmen, tentenin halay çekenlerin üzerine düşeceğini fark edip kalabalığı uyarmaya çalışıp, o alana doğru koştu.

Halay çekenlerin üzerine düşeceğini fark ettiği tenteyi tutmaya çalışırken yaralandı

HASTANEYE KALDIRILDI

Dikmen, kısa süreliğine de olsa tenteyi tutmayı başardı. Alanda panik yaşanırken, Dikmen'in kolu tentenin altında kaldı. Kolundan yaralanan Dikmen, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çemişgezek 3. Sayfa Güncel Haberler

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