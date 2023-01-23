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HALAT KOPUNCA KAMYONDAKİ GAZBETONLAR YOLA SAÇILDI

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ADANA'nın Kozan ilçesinde viraj alan kamyonda yüklü gazbeton parçaları yola savruldu.

ADANA'nın Kozan ilçesinde viraj alan kamyonda yüklü gazbeton parçaları yola savruldu.

Osmaniye'den yüklediği gazbetonları Kozan'a taşıyan Erol C. yönetimindeki 01 NM 495 plakalı kamyon, Kadirli Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında viraj alırken, yükleri tutan halat koptu. Kasadan savrulan gazbeton parçaları yolun kenarına düştü. Bu sırada çevrede başka bir araç veya kişi bulunmaması olası faciayı önledi. Yola dökülen gazbeton parçaları daha sonra traktörle kaldırıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Osmaniye Kozan Güncel Haberler

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