Trump tarihi konuşmasını yaptı! Dünyaya vergi yağdırdı

Trump tarihi konuşmasını yaptı! Dünyaya vergi yağdırdı
ABD'den Türkiye'ye yüzde 10 gümrük vergisi

Trump Türkiye'yi de pas geçmedi! İşte yeni gümrük vergisi oranı
Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Dev derbinin galibi Cimbom
Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk'un burnunu sıktı

Maç sonuna damga vuran anlar! Mourinho Okan Buruk'un burnunu sıktı

Halat Çekme Yarışmasında Eğlenceli Anlar

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen halat çekme yarışmasında ipin kopması sonucu renkli görüntüler ortaya çıktı. Yarışmayı izleyen vatandaşlar, düşen yarışmacılarla birlikte eğlenceli anlar yaşadı.

Halat çekme yarışmasında ip koptu, o anlar renkli görüntülere sahne oldu

ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen şenlikte onlarca vatandaş tarafından yapılan halat çekme yarışmasında ip kopunca ortaya renkli görüntüler çıktı.

Çorum'un İskilip ilçesi Aşağı Örenseki köyünde Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından yaz şenliğinin düzenlendi. Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği eden programda köyde yaşayan vatandaşlar tarafından halat çekme yarışması yapıldı. İpi iki cundan tutan onlarca vatandaş, kazanabilmek için mücadele etti. Yarışma sırasında ipin bir anda kopmasıyla vatandaşların hepsi yere düştü. O anlar ise renli anlara sahne oldu.

Halat Çekme Yarışmasında Eğlenceli Anlar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.