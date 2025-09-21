Haberler

Halasının Zeytinyağını Çalan Yeğenin Sonu Cezaevine Gitti

Halasının Zeytinyağını Çalan Yeğenin Sonu Cezaevine Gitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da, halasının evinden 300 litre zeytinyağı çalan Oktay Türkmen, halası şikayetinden vazgeçmeyince tutuklandı. Halasının yaylada olduğu gün evine giren Türkmen, yağları satma girişiminde bulundu.

AYDIN'da halasının evinden 300 litre zeytinyağı çalan Oktay Türkmen (29), gözaltına alındı. Zararı karşılamak isteyen Türkmen, halası şikayetinden vazgeçmeyince çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, 2 Eylül'de Efeler ilçesinin kırsal Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. H.S., jandarmayı arayıp evinden 5 bidondaki toplam 300 litre zeytinyağının çalındığı ihbarında bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin H.S.'nin yeğeni Oktay Türkmen olduğu belirlendi. Türkmen, halasının yaylada olduğu gün eve girerek zeytinyağlarını aldığını ve 32 bin TL karşılığında sattığını itiraf etti. Vicdan azabı çektiğini belirten Türkmen, zararı karşılamak istedi ancak halası şikayetinden vazgeçmedi.

Jandarma tarafından dün gözaltına alınan Türkmen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Jose Mourinho Benfica'da ilk maçına çıktı

Benfica'da ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatı kabusa döndü! 'Önemli değil' deyip erteledi, konuşamaz hale geldi

'Önemli değil' deyip erteledi, konuşamaz hale geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.