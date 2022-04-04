Hal esnafını tehdit eden suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da hal esnafını tehdit eden silahlı suç örgütüne yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez Bağlar ilçesindeki "Yeni Hal"de esnaf ve işletmelere müdahale edip, tekel yaratma çabası içinde olan silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol kararıyla olmak üzere 8'i serbest bırakıldı.

Olayın geçmişi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez Bağlar ilçesindeki "Yeni Hal"de esnaf ve işletmelere müdahale edip, tekel yaratma çabası içinde olan silahlı suç örgütüne 29 Mart'ta Diyarbakır merkezli İstanbul ve Yalova'da 12 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli yakalanmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda uzun namlulu silah, tam otomatik tabanca, 11 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 566 fişek, 13 şarjör, 2 kesici alet ve kılıç ele geçirilmişti.