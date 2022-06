Hakverdi: "Öğrencilere ve Akademisyenlere Harcanması Gereken Para Elektrik Şirketlerine Gidiyor" - Haberler

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, kamu kuruluşlarına ve üniversitelere 'ticarethane' olarak elektrik faturası kesilmesine "Bu bir soygun" sözleriyle tepki gösterdi. Hakverdi, "ODTÜ Kampüsünün 2021 yılında ödediği fatura 29 milyon 290 bin 566 TL iken. Bu rakam 2022 yılının ilk 3 ayında yakalandı. Sadece üç ayda ödenen fatura 26 milyon 996 bin 214 TL. Geçtiğimiz yıla göre oranlandığında artış oranı yüzde 368. Üniversitelerin geneli bu durumda. Öğrencilere ve akademisyenlere harcanması gereken para maalesef elektrik şirketlerine gidiyor" dedi.

Hakverdi konuyla ilgili video açıklama yaptı. Hakverdi şunları söyledi:

"ÜNİVERSİTELERİN BÜTÇESİ FATURALARA GİDİYOR"

"Yüzbinlerce öğrenci barınma sorunu yaşıyor, barınma sorunu nedeni ile okuluna ara veren ve eğitim hayatı sona eren on binlerce öğrenci var. Yurtlar yetersiz, bilime ayrılan bütçe yetersiz. Uluslararası arenada üniversitelerimiz her geçen gün kan kaybediyor. Öğrenciler birçok bilimsel ve sosyal faaliyetten yoksun haldeler. En temel haklardan biri olan beslenme hakkından bile yeterince faydalanamıyorlar. Geçtiğimiz yıl birçok üniversitede yemeklere yüzde 40 ila yüzde 100 arasında değişen oranında zam yapıldı. Öğrencilerin en temel ihtiyaçları dahi karşılanamazken, bütçeler maalesef ya başkaca amaçlara ya da yüksek faturalara harcanıyor. Kamu kurumlarına ve üniversitelere gönderilen faturaların elektriğe gelen zamlarla birlikte bir de 'Ticarethane' fiyatları ile gönderiliyor olması kabul edilemez. Bu yöntemle kurumlar adeta soyuluyor. Bir an önce bu uygulamadan vazgeçilmeli ve kamu kurumları için yeni bir faturalandırma yöntemi hayata geçirilmelidir.

"FATURALARDAKİ FİYAT ARTIŞ YÜZDE 224"

Öğretim üyeleri ve üniversite personellerinin kaldığı lojmanlara gelen faturalar da ticarethane statüsü ile faturalandırılıyor. ODTÜ Lojmanlarında kalan akademisyen ve personeller elektrik faturalarına yetişemiyor. Sadece 2022'nin ilk üç ayında lojmanlara tahakkuk ettirilen elektrik faturası 612 bin 967 TL bu rakam 2021 yılı tümü için 1 milyon 91 bin 666 TL idi. Burada da artış oranı yüzde 224 olarak ortaya çıkıyor. Zaten düşük ücretle çalışan akademisyen ve personeller elektrik faturası derdine düşmüş durumda. Mesken olarak kullandıkları lojmanlara ticarethane olarak fatura gönderilmesi hukuka da ahlaka da aykırıdır."

ANKA / Güncel