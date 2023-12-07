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Hakodate'de Binlerce Balık Kıyıya Vurdu

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Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesine bağlı Hakodate kentinde binlerce balık kıyıya vurdu. Bölgede yetkililerce inceleme yapılarak alınacak önlemler ve ölü balıklara ne yapılacağı değerlendiriliyor.

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesine bağlı Hakodate kentinde, binlerce balık kıyıya vurdu.

Japon Devlet Televizyonunun (NHK) haberine göre, bir vatandaş yetkililere Hakodate'de binlerce balığın kıyıya vurduğunu bildirdi.

Bunun üzerine bölgede yetkililerce inceleme yapıldı. Bu kapsamda alınacak önlemlerin ve ölü balıklara ne yapılacağı konusunun değerlendirildiği aktarıldı.

Yerel olarak faaliyet yürüten Toi Balıkçılık Derneğinden yapılan açıklamada, geçmişte de bölgede benzer vakaların yaşandığını ancak bu miktarda balığın kıyıya vurmasının nadir görüldüğü kaydedildi.

Hokkaido Üniversitesinden deniz organizmaları konusunda uzman Mitsuhiro Nakaya, bölgedeki deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle balık sürülerinin Hokkaido'nun güney kısmına göçtüğünü belirtti.

Mitsuhiro, söz konusu balıkların yunus ya da ton balıkları tarafından kovalanmış olabilecekleri ihtimalini de dile getirerek, "Çok sayıda balık kıyıya vurdu ancak bunun ekosisteme büyük bir etkisi olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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