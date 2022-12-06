Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 63 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Sakarya'da son bir haftada yürütülen asayiş çalışmalarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 63 şüpheli yakalandı. Sakarya'da son bir haftada yürütülen asayiş çalışmalarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 63 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, 28 Kasım-4 Aralık tarihlerinde kontrol ve denetim çalışması yapıldı. Çalışmalarda; haklarında çeşitli suçlardan, değişen oranlarda hapis cezası bulunan 63 zanlı yakalandı. Ekipler 13 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 3 kurusıkı, 206 fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 4 motosiklet, bisiklet ve otomobil ele geçirdi. "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçlarından 2 şüphelinin tutuklandığı, 7 yabancı uyruklu kadının sınır dışı edildiği çalışmalarda, 5 kişiye de kumar oynamaktan adli ve idari işlem uygulandı. Kentte meydana gelen 25 hırsızlık olayının aydınlatıldığı denetim ve kontrollerde, 13 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı. Kaynak: AA / Güncel Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Sakarya Güncel Haberler

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