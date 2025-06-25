Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Hükümlü Kovalamacada Yakalandı

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Adana'da, çeşitli suçlardan 10 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir hükümlü, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı ancak yakalandı. Hükümlüye, trafik ihlalleri nedeniyle ceza kesildi ve cezaevine gönderildi.

Adana'da hakkında çeşitli suçlardan 10 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Güzelevler Mahallesi Levent Caddesi'nde şüphelendikleri motosikletliyi durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü E.D, kovalamaca sonucu yakalandı.

Köprübaşı Polis Merkez Amirliğine götürülen E.D'nin "dolandırıcılık" ve Askeri Ceza Kanununda yer alan "izin tecavüzü" suçu nedeniyle 10 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

"Dur ihtarına uymamak", "ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanmak" ile "makas atarak trafiği tehlikeye düşürmek" maddelerinden 50 bin 774 lira para cezası uygulanan ve motosikleti trafikten men edilen hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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