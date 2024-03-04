Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hakkında 2 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan aranan B.U'yu gözaltına aldı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hakkında 2 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan aranan B.U'yu gözaltına aldı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.