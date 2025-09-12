Haberler

Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akşehir'de, kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ve A.B. jandarma tarafından yakalandı. Hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

Akşehir ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında 28 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ile 15 yıl hapis cezasıyla aranan A.B'yi adreslerinde yakaladı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
TFF duyurdu! -30 puanlı takıma bir şok daha

İnanılır gibi değil! -30 puanlı takıma bir şok daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı

Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.