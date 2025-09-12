Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Hükümlü Yakalandı
Akşehir'de, kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ve A.B. jandarma tarafından yakalandı. Hükümlüler, cezaevine teslim edildi.
Akşehir ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, hakkında 28 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ile 15 yıl hapis cezasıyla aranan A.B'yi adreslerinde yakaladı.
Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel