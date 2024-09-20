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Hakkında Kesinleşmiş Cezası Olan Kadın Hırsız Yakalandı

Hakkında Kesinleşmiş Cezası Olan Kadın Hırsız Yakalandı
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Kayseri'de, hırsızlık ve hükümlünün kaçması suçlarından 20 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.T. adlı kadın, polis operasyonuyla yakalandı.

KAYSERİ'de, 'Hırsızlık' ve 'Hükümlünün kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 20 yıl 6 ay 12 gün hapis cezası bulunan A.T. (24) isimli kadın, polis tarafından yakalandı.

Melikgazi Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'Hırsızlık' ve 'Hükümlünün kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 20 yıl 6 ay 12 gün hapis cezası olan A.T.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan A.T., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hırsızlık Kayseri Polis

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