Hakkında Kesinleşmiş Cezası Olan Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 11 yıl 10 ay 97 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. isimli kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, hakkında 11 yıl 10 ay 97 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara-Ayaş karayolunun Dibecik mevkisinde yol denetiminde, hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olan B.K'yi yakaladı.
B.K, adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel