Hakkında Kesinleşmiş Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hırsızlıktan dolayı 7 yıl 11 ay hapis cezası bulunan M.Ç. adlı firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı, Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, "hırsızlık" suçundan 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. (28) saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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