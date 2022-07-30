Hakkında kayıp ihbarı bulunan kişi cami inşaatında ölü bulundu Samsun'un Canik ilçesinde, hakkında kayıp ihbarı bulunan kişi, cami inşaatında ölü bulundu. Samsun'un Canik ilçesinde, hakkında kayıp ihbarı bulunan kişi, cami inşaatında ölü bulundu. Karşıkaya Mahallesi'nde 29 Temmuz akşamı hakkında kayıp başvurusu yapılan görme engelli Ali Çelebi'yi (58) akrabaları Merkez Camisi'nin inşaatında buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelebi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Çelebi'nin cesedi polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmanın ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel AA / Veysel Altun Güncel Haberler

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