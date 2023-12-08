Hakkında hapis cezası bulunan hükümlü Dörtyol'da yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı ve 2 şüpheliyi gözaltına aldı. O.K'nin hırsızlık suçundan kesinleşmiş cezası olduğu belirlendi ve cezaevine gönderildi. F.G'nin ise motosiklet hırsızlığı iddiasıyla arandığı bildirildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, adres ve kimlik bilgilerini tespit ettikleri 2 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.
Şüphelilerden O.K'nin "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası olduğu anlaşıldı. O.K. işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Sanayi Mahallesi'ndeki motosiklet hırsızlığı iddiasıyla aranan F.G'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.