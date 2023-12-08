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Hakkında hapis cezası bulunan hükümlü Dörtyol'da yakalandı

8 Aralık 2023 21:11 Son Güncelleme: 21:13 Abone Ol

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı ve 2 şüpheliyi gözaltına aldı. O.K'nin hırsızlık suçundan kesinleşmiş cezası olduğu belirlendi ve cezaevine gönderildi. F.G'nin ise motosiklet hırsızlığı iddiasıyla arandığı bildirildi.