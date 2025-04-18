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Hakkında 9 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde, hakkında 23 ayrı suç dosyası ve 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, cezaevine gönderildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yapılan çalışma sonucu 23 ayrı suç dosyası bulunan ve "hırsızlık" suçundan hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü E.D'yi (27) saklandığı adreste yakaladı.

Söz konusu hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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