Hakkında 9 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hakkında 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, arananların yakalanması için çalışma yürütüldü. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan hakkında 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.Ç. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hakkında 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan hakkında 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.Ç. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.