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Hakkında 9 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hakkında 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, arananların yakalanması için çalışma yürütüldü. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan hakkında 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.Ç. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hakkında 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan hakkında 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.Ç. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Dörtyol Hatay Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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