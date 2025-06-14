Hakkında 75 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kadın Hükümlü Kayseri'de Yakalandı

Hakkında 75 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kadın Hükümlü Kayseri'de Yakalandı
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Kayseri'de, 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş toplam 75 yıl 5 ay 27 gün hapis cezası bulunan S.T. isimli kadın hükümlü, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş toplam 75 yıl 5 ay 27 gün hapis cezası bulunan S.T. (24) isimli kadın hükümlü, polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 75 yıl 5 ay 27 gün hapis cezası bulunan S.T. isimli kadın hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda kadın hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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