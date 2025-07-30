Hakkında 7 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
Muğla'nın Milas ilçesinde, 'Kasten Öldürme' suçundan kesinleşmiş 7 yıl, 6 ay hapis cezası bulunan M.A, jandarma tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Muğla'nın Milas ilçesinde, hakkında 7 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Hakkında, "Kasten Öldürme" suçundan 7 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.A, Koru Mahallesi'nde yapılan operasyonla yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.