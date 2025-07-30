Hakkında 7 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Hakkında 7 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
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Muğla'nın Milas ilçesinde, 'Kasten Öldürme' suçundan kesinleşmiş 7 yıl, 6 ay hapis cezası bulunan M.A, jandarma tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde, hakkında 7 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Hakkında, "Kasten Öldürme" suçundan 7 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.A, Koru Mahallesi'nde yapılan operasyonla yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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