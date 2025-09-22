Haberler

Hakkında 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde, 'hırsızlık' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.Ç. (28), jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda "hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Y.E.Ç. (28) gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından Y.E.Ç., Samsun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
Son ankette çarpıcı sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 1 puandan fazla

Muhalefetin erken seçim çağrıları sürerken son ankette çarpıcı sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet hastanesi doktoru para vermeyeni rehin aldı, veresiye defteri tuttu

Devlet hastanesi doktoru neler yapmış neler! Rehin bile almış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.