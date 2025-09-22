Hakkında 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde, 'hırsızlık' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.Ç. (28), jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda "hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Y.E.Ç. (28) gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından Y.E.Ç., Samsun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel