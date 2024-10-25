Hakkında 53 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Diyarbakır'da Yakalandı

Diyarbakır'da hakkında 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" başta olmak üzere 19 suç kaydı ve 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.