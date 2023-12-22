Hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Hatay'ın Belen ilçesinde yapılan bir uygulamada, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. Araçta yapılan aramada uyuşturucu ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Hatay'ın Belen ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İssume Mahallesi'nde gerçekleştirdiği uygulamada şüpheli bir aracı durdurdu.
Yapılan sorgulamada araç sürücüsü H.U'nun, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu içme aparatı ve 4 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
H.U, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.