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Hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, kasten yaralama suçundan hüküm giymiş olan İ.F. isimli hükümlü yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekipler, "kasten yaralama" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.F'yi yakaladı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Dörtyol Hatay Ceza Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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