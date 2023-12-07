Hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, kasten yaralama suçundan hüküm giymiş olan İ.F. isimli hükümlü yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda ekipler, "kasten yaralama" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.F'yi yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.