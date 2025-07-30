Hakkında 5 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan aranan 19 yaşındaki M.K., jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 5 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 8 ay 22 gün hapis cezası bulunan M.K. (19) yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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