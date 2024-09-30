Hakkında 44 yıl 9 ay hapis cezası bulunan genç yakalandı

İZMİR'in Konak ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 44 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Ç.U. (18), şüphe üzerine mahalle bekçilerinin kimlik kontrolünde yakalandı.

Konak ilçesinde görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri Süvari Mahallesi'nde şüphe üzerine Ç.U.'yu durdurup kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrolde Ç.U.'nun çok sayıda suçtan dosyası olduğunu ve 44 yıl 9 ay hapis cezası ile arandığını tespit etti. Gözaltına alınan Ç.U., gelen polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Ç.U., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.