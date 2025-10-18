Haberler

Hakkında 42,5 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hüseyin A. Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çeşitli suçlardan toplam 42,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin A., polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi. Evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hakkında 42,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin A. (50) polisin çalışmasıyla yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'silahla tehdit' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin A.'nın İnegöl ilçesinde bulunduğunu tespit etti. Gemlik ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonla Hüseyin A. saklandığı adreste yakalandı. Hüseyin A.'nın ikametinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 13 mermi ele geçirildi.

'Kasten öldürme', 'uyuşturucu madde ticareti', 'resmi belgede sahtecilik', 'kasten yaralama', 'iftira', 'silahla tehdit' ve 'kadına karşı basit yaralama' gibi çeşitli suçlardan aranan ve toplam 42,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan tek kapı yeniden açılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti

Tepkiler sonuç verdi! Karışıklık son buldu, hız limitleri değişti
Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor

Derbide de durdurulamadılar! Trabzon aldı başını gidiyor
Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Usta isme son görev! Eski rol arkadaşı büyük pişmanlığını anlattı
Araç satışlarına yeni harç geliyor

Araç alıp satacaklara kötü haber! Kasım ayında yürürlüğe giriyor
Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti

Tepkiler sonuç verdi! Karışıklık son buldu, hız limitleri değişti
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

2 kiloluk altın krizi! Ünlü rapçi havalimanında gözaltına alındı
Ali Koç'un oturuşuna tepki yağıyor

Ali Koç'a tepki yağıyor
Havacılık akademilerinde okutulan facia! Kapıyı açınca 301 cesetle karşılaştılar

Havacılık akademilerinde okutulan facia! 301 cesetle karşılaştılar
Portekiz'de peçe ve burka giymek yasaklandı

Avrupa ülkesinde bu kıyafetleri giymek artık yasak! Cezası ağır
TRT'nin efsane spikeri Korhan Abay yıllar sonra otobüs beklerken görüntülendi

Nereden nereye!
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Vedat Muriqi, Sevilla'yı yıktı

İspanyol devini Vedat Muriqi yıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.