Hakkında 41 Yıl Hapis Cezası Bulunan Dolandırıcı Yakalandı

Kocaeli'de, dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 41 yıl 3 ay hapis cezası bulunan B.T.'nin yeri tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.