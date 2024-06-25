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Hakkında 39 yıl hapis cezası olan hükümlü cezaevine teslim edildi

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde hakkında 39 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan bir hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde hakkında 39 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahada yürüttükleri kontrollerde 5 farklı suçtan hakkında arama kararı olan ve 39 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, işlemlerin ardından dün Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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