Hakkında 37 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Ankara'da yakalandı Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Ankara'da yakalanarak Aksaray T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Ankara'da yakalanarak Aksaray T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde, müstakil bir eve kimliği belirsiz kişilerin silahla ateş etmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. Olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, S.A'yı (34) tespit etti. Ekipler, 30 suçtan aranan ve hakkında 37 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir evde saklandığını belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından Aksaray'a getirilerek T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. AA / Zekeriya Karadavut - Güncel Ağaçören Aksaray Ankara Güncel Haberler

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