Hakkında 30 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Adana'da Yakalandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde devriye gezen polis ekiplerinin yaptığı sorgulama sırasında, hakkında 30 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cengiz T. yakalandı ve cezaevine gönderildi.
ADANA'da, hakkında 30 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cengiz T., devriye ekiplerinin yaptığı sorgulama sırasında yakalandı.
Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi'nde 5 Temmuz günü saat 20.00 sıralarında devriye gezen ekipler, durumundan şüphelendikleri 34 yaşındaki Cengiz T.'yi durdurarak kimlik sorgusu yaptı. Yapılan sorguda hakkında 30 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen Cengiz T. gözaltına alındı. Cengiz T., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel