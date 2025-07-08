Hakkında 30 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Adana'da Yakalandı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde devriye gezen polis ekiplerinin yaptığı sorgulama sırasında, hakkında 30 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cengiz T. yakalandı ve cezaevine gönderildi.

ADANA'da, hakkında 30 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cengiz T., devriye ekiplerinin yaptığı sorgulama sırasında yakalandı.

Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi'nde 5 Temmuz günü saat 20.00 sıralarında devriye gezen ekipler, durumundan şüphelendikleri 34 yaşındaki Cengiz T.'yi durdurarak kimlik sorgusu yaptı. Yapılan sorguda hakkında 30 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen Cengiz T. gözaltına alındı. Cengiz T., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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