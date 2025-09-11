Haberler

Hakkında 24 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından kaydı bulunan Ozan Hışır, 24 yıl 7 ay 5 gün hapis cezası ile yakalanarak tutuklandı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, hakkında 24 yıl 7 ay 5 gün hapis cezası bulunan Ozan Hışır (28) yakalanıp, tutuklandı.

İncirliova Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, 'Hırsızlık' ve 'Uyuşturucu' suçlarından 18 kaydı ve hakkında 24 yıl 7 ay 5 gün hapis cezası olan Ozan Hışır'ın bulunduğu yer belirlendi. Polis ekipleri, dün akşam saatlerinde adrese operasyon düzenledi. Polisi görünce kaçmaya çalışan Hışır, yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hışır, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
