Hakkında 22 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Uyuşturucu Operasyonunda Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş 22 yıl 8 ay 6 gün hapis cezası bulunan T.O., düzenlenen operasyonda yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kars'ta hakkında 22 yıl 8 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, uyuşturucu operasyonunda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda daha önce belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan 22 yıl 8 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.O. (33) yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı

Sokak ortasında sevgili dehşeti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı 'Hizmet' diye makam aracını paylaştı

Yeni makam aracını "Hizmet" diye paylaşan belediye başkanı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.