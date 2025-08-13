Hakkında 22 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Uyuşturucu Operasyonunda Yakalandı

Kars'ta hakkında 22 yıl 8 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, uyuşturucu operasyonunda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda daha önce belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan 22 yıl 8 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.O. (33) yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.