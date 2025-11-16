Hakkında 22 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Darıca'da Yakalandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, hırsızlık suçundan 22 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G. düzenlenen operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında hırsızlık suçundan 22 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G. (52), düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevi işlemleri için Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel