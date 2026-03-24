Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, jandarma tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever