Hakkında 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 14 yıldır aranan hükümlü yakalandı

Çeşitli suçlardan hakkında 20 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 14 yıldır aranan firari, Kırşehir ve İstanbul jandarmasının çalışmasıyla yakalandı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Kırıkkale'de işlediği suçlardan 42 kaydı bulunan Ş.U'nun (50) Kaman ilçesinde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Daha sonra hükümlünün bulunduğu adresten kaçtığını belirleyen ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu Ş.U'nun İstanbul'a gittiğini tespit etti.

Kırşehir ve İstanbul JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla bir restoranda yakalanan hükümlünün, 42 suç kaydı bulunduğu ve 14 yıldır arandığı belirlendi.

Hakkında 20 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.