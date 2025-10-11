Hakkında 19 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Haberler

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, 'nitelikli hırsızlık' suçundan 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.Ö., emniyet güçleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "nitelikli hırsızlık" suçundan hakkında 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve "birden fazla kişiyle iş yerinden silahlı yağma" suçundan ifadesinin alınmasına yönelik aranması bulunan H.İ.Ö'yü (30) düzenlediği operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel
