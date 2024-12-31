Hakkında 19 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hakkında 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.G'nin İzmit'te olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.