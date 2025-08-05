Hakkında 15 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Samsun'da Yakalandı

Hakkında 15 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Samsun'da Yakalandı
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Samsun'un Terme ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y.U. (23) jandarma tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Samsun'un Terme ilçesinde, hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, "kasten öldürme" suçundan 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y.U. (23) yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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