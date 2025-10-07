Hakkında 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı
Kayseri'de, hırsızlık ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 15 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası bulunan F.G.Y. adlı firari hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, "hırsızlık" ve "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından hakkında 15 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası bulunan F.G.Y'yi (37) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
