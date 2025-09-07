Haberler

Hakkında 13 Yıl 5 Ay Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de, hırsızlık suçundan 13 yıl 5 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ş. isimli firari, yapılan eş zamanlı bir operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de, hakkında 13 yıl 5 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bu kapsamda, hakkında hırsızlık suçundan 13 yıl 5 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ş. (34) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
Mehmet Akif Üstündağ: Halkımızdan özür diliyoruz

Mehmet Akif Üstündağ: Halkımızdan özür diliyoruz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Musluğun üzerine ıslak bez asmak sanılandan çok daha tehlikeli

Musluğun üzerine ıslak bez asanlar dikkat! Tam tersi etki yaratıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.