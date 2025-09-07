Hakkında 13 Yıl 5 Ay Cezası Bulunan Firari Yakalandı
Kayseri'de, hırsızlık suçundan 13 yıl 5 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ş. isimli firari, yapılan eş zamanlı bir operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de, hakkında 13 yıl 5 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Bu kapsamda, hakkında hırsızlık suçundan 13 yıl 5 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ş. (34) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel