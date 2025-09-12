Haberler

Hakkında 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs İçki İçerken Yakalandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Naim D., arkadaşlarıyla içki içerken jandarma tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından tutuklandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Naim D. (44), arkadaşlarıyla içki içerken jandarma tarafından yakalandı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, hırsızlık suçundan hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan Naim D.'nin, Mahmudiye Mahallesi 19'uncu Mobilya Sokak'ta olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi arkadaşlarıyla içki içerken yakalayıp gözaltına aldı. Naim D., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

