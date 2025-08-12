Hakkında 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Kocaeli'de Yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık hükümlüsü İ.T'yi operasyonla yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
