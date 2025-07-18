Hakkında 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan K.K. isimli firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan K.K. (37) adresinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel