Hakkında 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Hakkında 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan K.K. isimli firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan K.K. (37) adresinde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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